Verso Milan-Bari, i convocati di Caserta
16/08/2025 | 16:15:01
In vista del match di domani valido per l’accesso ai 16esimi di finale tra Milan e Bari, il tecnico dei biancorossi, Fabio Caserta, ha selezionato i convocati per la trasferta di San Siro. Portieri: Pissardo, De Lucci, Cerofolini. Difensori: Tripaldelli, Kassama, Vicari, Dickmann, Pucino, Mane, Nikolaou, Mavraj, Dorval. Centrocampisti: Pagano, Bellomo, Onofrietti, Braunoder, Verreth. Attaccanti: Sibilli, Gytkjaer, Moncini, Rao, Manzari, Pereiro, Partipilo.
Foto: Instagram Caserta