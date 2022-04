Verso lo scudetto: ora è una corsa a due. I calendari a confronto di Inter e Milan

Siamo arrivati nel momento clou del campionato. La sconfitta clamorosa del Napoli a Empoli ha ufficialmente tagliato fuori dalla corsa scudetto la squadra di Spalletti, lasciando in corsa solo le milanesi. Inter e Milan stanno rispondendo colpo su colpo in questo finale di stagione e proveranno in ogni modo a prevalere. Leggermente favoriti i nerazzurri, che in caso di vittoria mercoledì a Bologna sarebbero davanti ai cugini rossoneri. Di seguito il calendario delle milanesi impegnate nella sfida scudetto: