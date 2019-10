Verso Lecce-Juventus: De Sciglio rientra fra i convocati, ma Sarri lascia fuori Cristiano Ronaldo

Ultim’ora in casa Juventus. Il club bianconero ha appena diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani al via del Mare di Lecce, contro i salentini di Liverani. Una sfida alla quale non prenderà però parte Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, resterà a Torino. Chiara scelta per preservare il 7 in vista del ciclo terribile che attende la Juve, priva in Salento anche di Ramsey e Douglas Costa. Rientra fra i convocati, invece, Mattia De Sciglio.

Foto: Juventus Twitter