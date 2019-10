Verso Lazio-Torino, i convocati di Simone Inzaghi

Sono stati diramati i convocati di Simone Inzaghi per la sfida fra Lazio e Torino, in programma stasera all’Olimpico di Roma alle 21. Nell’elenco presente anche Ciro Immobile, non al meglio fisicamente.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Lazzari,, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

foto: Lazio Twitter