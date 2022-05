Verso la finale di Conference League: conosciamo (e raccontiamo) lo Stadio Nazionale di Tirana

Si terrà il prossimo 25 maggio l’ultimo atto della prima edizione di Conference League, la neonata competizione europea per club che vedrà la Roma sfidare il Feyenoord. La cornice sarà quella dell’Arena Kombëtare, ribattezzata in italiano Stadio Nazionale.

Un progetto, quello che dal 2016 al 2019 (è stato inaugurato il 17 novembre 2019 in occasione della partita Albania-Francia) ha portato all’edificazione dell’impianto che parla anche italiano, data la presenza di Archea Associati. Per il nuovo stadio nazionale, lo studio appena menzionato ha soddisfatto le richieste di una committenza privata con la necessità di un intervento economicamente sostenibile.

Lo stadio, costruito con meticolosità e attenzione ai dettagli, ha mantenuto il disegno urbano immaginato dall’architetto romano Armando Brasini, poi sviluppato concretamente dall’architetto razionalista fiorentino Gherardo Bosio. Un nuovo impianto che si caratterizza per la presenza di tre tribune, invece che quattro, e si presenta come una sorta di teatro classico, riproponendo anche l’idea de La Bombonera di Buenos Aires, in particolare per dare una risposta allo spazio limitato dell’area di

progetto.

Ecco alcune foto.

Foto: Claudia Artese/Archea Associati