Non solo Steven Zhang. Al canonico pranzo pre-match organizzato dalla UEFA fra Inter e Borussia Dortmund, in corso di svolgimento a Milano, è presente anche Javier Zanetti. L’ex capitano, ora vicepresidente nerazzurro, è da poco arrivato presso la sede dell’incontro, come testimoniato dal video a corredo dell’articolo che vi proponiamo.

Foto: Weltde