Verso Juventus-Inter, Vlahovic scalpita: i numeri del serbo contro i nerazzurri

13/09/2025 | 15:15:35

La Juventus ospita l’Inter all’Allianz Stadium di Torino. Tra i nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo, e più in generale dell’estate, figura sicuramente Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero, rimasto alla corte della Vecchia Signora, ha messo a referto già 2 reti in altrettante partite dall’inizio di questa stagione. In entrambe le occasioni, l’ex Fiorentina è andato a segno subentrando dalla panchina. Oggi, stando alle ultime voci dai campi, il tecnico di Madama, Igor Tudor, potrebbe seriamente concedere al classe 2000 un’importante occasione dal 1’. Chance che l’attaccante serbo dovrà sfruttare per guadagnare posizioni nelle gerarchie dell’allenatore croato. Nei 10 precedenti di Vlahovic contro l’Inter in Serie A, il numero 9 della Juve ha siglato 3 reti: al 90’+2 con la maglia della Viola, nell’1-1 casalingo del novembre 2023 e nel pirotecnico 4-4 della passata stagione.

Foto: Instagram Vlahovic