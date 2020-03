Verso Juventus-Inter: dubbio Chiellini. Handanovic torna tra i pali

Una settimana travagliata ed intensa, ma per Juventus ed Inter la concentrazione è massima in vista di un Derby d’Italia, a porte chiuse, importantissimo per la classifica. Il dubbio per Maurizio Sarri è legato soprattutto alla difesa, Giorgio Chiellini è rientrato ma in settimana non si sarebbe allenato sempre con il gruppo. Al suo posto dovrebbe partire ancora De Ligt. Il tecnico bianconero dovrebbe partire con Dybala nei tre d’attacco. In casa Inter tornerà tra i pali Samir Handanovic, mentre Antonio Conte studia la mossa Eriksen: dall’inizio o a gara in corso con Vecino titolare?

Foto: Twitter Juventus FC