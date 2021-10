Verso Italia-Spagna, Azzurri avanti nei precedenti

Mercoledì, alle 20:45, andrà in scena Italia-Spagna semifinale di Nations League. Gli Azzurri, dopo il trionfo a Euro 20220, cercheranno di mettere in bacheca un altro prestigioso trofeo. Sarà la ventiquattresima volta che le due nazionali si troveranno l’una al cospetto dell’altra. Andiamo a vedere qual è la situazione per quanto riguarda i precedenti.

I precedenti di Italia-Spagna

7 vittorie Italia, 5 vittorie Spagna, 11 pareggi

2.09.1920 (Olimpiadi) Italia-Spagna 0-2

25.05.1924 (Olimpiadi) Italia-Spagna 1-0

1.06.1928 (Olimpiadi) Italia-Spagna 1-1

1.06.1928 (Olimpiadi) Italia-Spagna 7-1

31.05.1934 (Mondiali) Italia-Spagna 1-1

1.06.1934 (Mondiali) Italia-Spagna 1-0

12.06.1980 (Europei) Spagna-Italia 0-0

14.06.1988 (Europei) Italia-Spagna 1-0

9.07.1994 (Mondiali) Italia-Spagna 2-1

29.03.2000 (Amichevole) Spagna-Italia 2-0

28.04.2004 (Amichevole) Italia-Spagna 1-1

26.03.2008 (Amichevole) Spagna-Italia 1-0

22.06.2008 (Europei) Spagna-Italia 0-0; (1-0 d.c.r)

10.08.2011 (Amichevole) Italia-Spagna 2-1

10.06.2012 (Europei) Spagna-Italia 1-1

1.07.2012 (Europei) Spagna-Italia 4-0

27.06.2013 (Confederations Cup) Spagna-Italia 0-0; (1-0 d.c.r)

5.03.2014 (Amichevole) Spagna-Italia 1-0

24.03.2016 (Amichevole) Italia-Spagna 1-1

27.06.2016 (Europei) Italia-Spagna 2-0

6.10.2016 (Qual. Mondiali) Italia-Spagna 1-1

2.09.2017 (Qual. Mondiali) Spagna-Italia 3-0

6.07.2021 (Europei) Italia-Spagna 1-1; (2-1 d.c.r)

Foto: Twitter Euro 2020