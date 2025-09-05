Verso Italia-Estonia, i precedenti e insidie della nuova era Gattuso

05/09/2025 | 12:10:38

Questa sera inizierà l’era Gattuso come ct della Nazionale. Gli azzurri saranno impegnati nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Estonia, squadra che non si è mai qualificata alla fase finale di un campionato europeo né di un campionato mondiale. Nei precedenti, l’Italia ha ottenuto 7 vittorie in altrettanti scontri diretti, mantenendo la porta inviolata in 5 di essi. In 6 successi, la nazionale italiana ha battuto gli estoni con un margine di almeno 2 reti. Di questa Estonia bisognerà tenere d’occhio il centrocampista del Rapid Bucarest Mattias Kait, che ha messo a segno 2 gol nelle ultime 3 partite delle Sinisargid. La formazione allenata da Jurgen Henn dovrà fare a meno del capitano Karol Mets, alle prese con problemi fisici. Gennaro Gattuso, invece, potrà contare sulla maggior parte del gruppo selezionato, meno che per Gianluca Scamacca che ha abbandonato recentemente il ritiro per un problema al ginocchio.

