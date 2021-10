Verso Italia-Belgio, Azzurri avanti nei precedenti

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena Italia-Belgio, finale per il terzo e quarto posto di Nations League. Le due nazionali si sono già incrociate 23 volte nel corso della loro storia. Il bilancio recita: 15 trionfi nostrani, quattro successi per i diavoli rossi ed altrettanti pareggi. L’ultima vittoria di Lukaku e compagni risale all’amichevole del 13 novembre 2015 disputata allo stadio Re Baldovino. Gli Azzurri vennero sconfitti 3-1.

Foto: Twitter Euro 2020