Verso in sorteggi di Europa League: il riepilogo su chi va agli ottavi e chi ai playoff

La fase a gironi di Europa League è giunta al termine. In vista dei sorteggi di lunedì ecco il nostro riepilogo sulle squadre qualificate agli ottavi e quali invece dovranno passare dai playoff. In quest’ultima categoria ci saranno anche Napoli e Lazio, oltre all’Atalanta retrocessa dalla massima competizione europea. Agli spareggi le otto seconde classificate verranno considerate teste di serie mentre le terze classificate nei rispettivi gironi di Champions non teste di serie.

AGLI OTTAVI (PRIME CLASSIFICATE): Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Stella Rossa, Bayer Leverkusen, West Ham.

AI PLAYOFF (SECONDE CLASSIFICATE): Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Betis Siviglia, Dinamo Zagabria.

RETROCESSE DALLA CHAMPIONS (AI PLAYOFF): Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Atalanta, Siviglia, Zenit San Pietroburgo.

FOTO: Twitter UEFA