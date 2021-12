Verso i sorteggi di Conference League: il riepilogo su chi va agli ottavi e chi ai playoff

In attesa del recupero del Tottenham, questa sera si è conclusa anche la fase a gironi di Conference League. In vista dei sorteggi di lunedì a Nyon le otto seconde classificate nei vari gironi saranno teste di serie e affronteranno ai playoff le otto terze classificate di Europa League, chiaramente non teste di serie. Ecco il nostro riepilogo:

AGLI OTTAVI (PRIME CLASSIFICATE): LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC Copenhagen, Rennes, Basilea

AI PLAYOFF (SECONDE CLASSIFICATE): Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Praga, PAOK, Vitesse o Tottenham, Qarabag

RETROCESSE DALL’EUROPA LEAGUE (AI PLAYOFF): Sparta Praga, PSV, Leicester, Fenerbahce, Marsiglia, Midtjylland, Celtic, Rapid Vienna.

