Verso Dortmund-Inter: nerazzurri in formazione tipo. Solo un dubbio per Conte

Match chiave, questa sera, per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri saranno di scena al Signal Iduna Park di Dortmund, contro il Borussia, nella quarta giornata del girone di Champions League.

I meneghini giocheranno con quello che, praticamente, è l’undici tipo: davanti ad Handanovic, spazio a Godin, Skriniar e De Vrij. Unico dubbio, per Conte, a centrocampo: da scogliere, infatti, il nodo sulla presenza dal primo minuto di Stefano Sensi, accanto a Barella e Brozovic. In caso l’ex Sassuolo non fosse scelto per giocare dall’inizio, pronto Matias Vecino.

Foto: Inter Twitter