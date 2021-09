Verso la Champions, Juve e Atalanta: serve una boccata d’aria europea

Dopo tre partite di campionato, Juventus e Atalanta hanno racimolato rispettivamente 1 e 4 punti. Un magro bottino per il quale Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini non staranno di certo facendo i salti di gioia. Tutt’altro, c’è poco da sorridere a Torino e Bergamo, visto che le altre contendenti alle prime posizioni hanno già ingranato marce più alte.

Tuttavia, siamo solo all’inizio di un lungo percorso e una falsa partenza non è necessariamente sinonimo di crisi. Lo sa bene Max, che su un principio di stagione tormentato ci ha costruito uno scudetto nel 2016. Inoltre, a venire incontro ai bianconeri e agli orobici c’è la prestigiosa Champions, competizione che offre un pronto riscatto alle due finora poco brillanti compagini. Dybala e compagni sfideranno il Malmo in trasferta, così come i ragazzi del Gasp faranno visita al Villarreal fresco campione di Europa League.

Ovviamente, sulla carta, l’impegno più semplice è quello della Juventus. Ma anche l’Atalanta ha buone chance di ottenere un risultato positivo. Alla viglia di questi importanti impegni, regna cauto ottimismo. Una boccata d’aria europea sarebbe l’ideale per dimenticare i primi travagliati 270 minuti di Serie A e un addio clamoroso.

Foto: Twitter Juventus