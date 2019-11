Verso Cagliari-Fiorentina: viola ancora senza Ribery. Occasione per Vlahovic

Boateng, Vlahovic e Pedro. Sono le tre pedine offensive a disposizione della Fiorentina di Montella che, dal passaggio al 3-5-2 deciso dal tecnico toscano, con Ribery e Chiesa come riferimenti offensivi, hanno visto ridursi gli spazi a disposizione.

La coppia formata dal francese e dal figlio d’arte viola, infatti, ha subito fornito le giuste garanzie, tirando fuori i toscani dalle sabbie mobili della bassa classifica, dopo un avvio non certo brillante.

La squalifica di tre turni dell’ex Bayern ha, però, costretto Montella a pensare ad un’alternativa. Boateng ha giocato da titolare in due dei tre turni d’assenza di Ribery, con Vlahovic che, invece, sarebbe l’indiziato numero uno per partire dall’inizio oggi, alla Sardegna Arena, contro il Cagliari. Un’occasione importante, anche per cercare di convincere l’ex Milan a tornare al passato, rispolverando il sistema di gioco che preveda una vera prima punta di riferimento.

Foto: Fiorentina Twitter