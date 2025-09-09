Verso Barcellona-Valencia, buone notizie per Flick: recuperato Lewandowski

09/09/2025 | 16:35:58

Nel corso dell’allenamento di oggi, con Thiago Alcantara al primo giorno assoluto da nuovo membro dello staff di Hansi Flick, il tecnico tedesco ha potuto contare su Robert Lewandoski, recuperato in vista della prossima sfida di campionato contro il Valencia. Così come Lewandowski, riporta MARCA, alla Ciutat Esportiva, l’allenatore blaugrana ha avuto a disposizione anche i nazionali spagnoli: Cubarsi, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres e Dani Olmo.

Foto: X Barcellona