Valerio Verre è atterrato da pochi minuti a Palermo. All’areoporto “Falcone e Borsellino”, l’attaccante, in arrivo dalla Samp, ha esternato le prime impressioni: “Sono felicissimo, non vedo l’ora di tornare al Barbera. Ho bellissimi ricordi qui a Palermo, quindi sono contentissimo. Serie A? É possibile ma ci dobbiamo lavorare step by step”.

Foto: sito Samp