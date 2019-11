Verratti: “Vincere con il Psg è diverso. Ogni giorno qui è bello come il primo”

Marco Verratti giura amore al Psg. Il centrocampista italiano, fresco di rinnovo fino al 2024 con il club transalpino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Telefoot: “Molta gente mi chiede il perché non abbia mai pensato di giocare per un altro club. È semplice: perché al PSG ogni giorno è bello come se fosse il primo. Voglio aiutare la squadra a vincere, riuscirsi qui è diverso”, ha confessato Verratti.

Foto: Twitter ufficiale Psg