Verratti sull’Al-Arabi: “È stato facile accettare, sono soddisfatto della mia scelta”

Non di certo una stagione da sogno per l’Al-Arabi che continua a lottare per evitare la zona playout. Tra i protagonisti di tale formazione spicca Verratti che, fino a questo momento, ha collezionato 4 gol e 4 assist in 11 presenze stagionali. Il centrocampista italiano, in un’intervista rilasciata ad Al-Kass Sports, ha parlato della sua scelta professionale. Queste le sue parole: “So che è un buon club e ho visto quanto volevano che io firmassi. Alla fine è stato facile accettare e venire qui. Sono soddisfatto della scelta che ho fatto. Conoscevo già bene la città, avevo già molti amici qui e volevo vivere una nuova esperienza di vita con la mia famiglia”.

FOTO: Twitter Al-Arabi