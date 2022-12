Verratti a Mbappé: “Hai dimostrato al mondo che sei un fenomeno”

Marco Verratti ha voluto proteggere Kylian Mbappé, autore di una prestazione da vero fenomeno contro l’Argentina. Il 10 della Francia, impalpabile fino al momento del rigore, ha letteralmente spezzato in due la partita, realizzando un’inaspettata rimonta. Tutto ciò, però, non è bastato a Mbappé per evitare la sconfitta. Queste le parole di Verratti per consolare Kylian: “Tieni la testa alta fratello, hai dimostrato al mondo di essere un fenomeno”.

Foto: Instagram Verratti