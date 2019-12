Verratti: “Potevo cambiare squadra, ma vincere con il PSG è più bello. Europeo? L’Italia dirà la sua”

Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando degli obiettivi stagionali da raggiungere con il club e con la maglia azzurra: “In Champions siamo tra i favoriti, ma ci sono anche squadre con Messi, Suarez, Griezmann. L’importante è dare tutto per non avere poi rimpianti. Italia? Non bisogna esaltarsi per quanto fatto fino ad oggi, ma se andiamo all’Europeo con questa mentalità potremo dire la nostra. Non siamo inferiori a nessuno, ma ci sono squadre con più esperienza come la Francia. Le tre partite a Roma ci aiuteranno“.

Calciomercato

“Poteva essere l’ultima chance per cambiare, ma vincere con questa squadra penso sia più bello. Sono contento di aver firmato con Leonardo ds, è lui che nel 2012 mi ha portato qui. Ora sono davvero legato a questa città, sono diventato padre e sto giocando ai massimi livelli. Tutto ciò mi ha aiutato a crescere”.

Icardi

“Si è integrato bene da subito. Un giocatore che ha segnato più di 100 gol in Serie A e che alla sua età è stato leader dell’Inter anche nelle difficoltà, può solo essere d’aiuto per noi”.

Foto: Metrocouk