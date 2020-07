Verratti: “Non pensiamo all’Atalanta, concentrati per la gara con il Lione”

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-German, nella conferenza stampa di ieri alla vigilia della finale contro il Lione ha commentato la sfida cercando di distrarre l’attenzione in vista della Champions League contro l’Atalanta: “Il calcio è anche uno sport di contatto. Negli ultimi mesi, la preparazione è stata diversa. Nessuno ha paura di farsi male. È un gioco importante, con un trofeo alla fine, e tutti vogliamo vincere questa partita. Questo trofeo è un obiettivo per noi, perché vogliamo vincere tutto. Siamo in finale e faremo di tutto per vincere. Abbiamo giocato molte finali e adoriamo questa coppa. Lione? Siamo felici di giocare contro il Lione, che è un’ottima squadra. Sappiamo che hanno talento e possiamo aspettarci una buona finale tra due grandi squadre. Non pensiamo ancora all’Atalanta. Mbappé? Eravamo tristi per lui. Quando abbiamo sollevato il trofeo, abbiamo pensato a lui. Ma gli infortuni fanno parte del calcio. A chiunque mancherebbe un giocatore come Kylian.”

Foto: sito ufficiale PSG