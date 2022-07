Verratti non ha dubbi: “A centrocampo siamo messi bene”

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata a Sportweek, il centrocampista della nazionale azzurra e del PSG, Marco Verratti ha parlato anche del centrocampo dell’Italia, secondo lui completo e pronto per far bene. Da Barella a Locatelli passando per Tonali, queste le parole di Verratti sui suoi compagni. “A centrocampo siamo messi bene. Tonali è un ragazzo straordinario che ha vissuto momenti difficili al Milan, ma non ha mai mollato. Ha carattere e andrà lontano. Poi c’è Barella che è già un giocatore affermato nonostante sia giovane. Mi piace molto Locatelli perchè è polivalente. A centrocampo abbiamo un futuro roseo”.

Foto: Twitter PSG