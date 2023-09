Verratti in Qatar: “Sono molto felice. Non vedo l’ora di cominciare”

Marco Verratti è in Qatar per la firma con l’Al Arabi.

Al suo arrivo, il centrocampista ex PSG ha così parlato: “Sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare questa stagione. Spero che potremo disputare una buona stagione, c’è tanta voglia. Non vedo l’ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori”, le dichiarazioni di Verratti ad Alkass TV Sport.

Foto: Twitter PSG