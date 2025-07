Verratti: “In Qatar ho ritrovato la gioia di giocare. A Parigi vincere era diventato monotono”

30/07/2025 | 13:11:33

Marco Verratti ha spiegato la sua scelta di trasferirsi in Qatar, prima all’Al-Arabi e oggi all’Al Duhail, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista italiano, 32 anni, ha raccontato di aver cercato una nuova sfida dopo l’addio al PSG: “Conoscevo già Doha e mi è sempre piaciuta. Quando si è presentata l’occasione, ho scelto questa strada e sono contento della mia decisione”. Parlando della Stars League, Verratti ha sottolineato l’aspetto umano e la competitività: “Il campionato è molto combattuto. L’anno scorso il mio club attuale ha chiuso secondo dopo aver guidato a lungo. Una cosa diversa dall’Europa? Qui anche chi sta in panchina resta sereno, c’è un’atmosfera positiva, si gioca con leggerezza e voglia”. Guardando al passato, l’ex Pescara ha anche ricordato i suoi anni al Paris Saint-Germain, dove ha militato per oltre un decennio: “A Parigi vincere era diventato la normalità. Qui ho riscoperto la gioia autentica del successo, come da bambini. Questo mi mancava”. Infine, ha chiarito le circostanze della sua partenza dal club francese: “Non è stato Luis Enrique a volere il mio addio, come si è detto. Avevo già parlato con Nasser Al Khelaifi molto prima, avevo bisogno di nuovi stimoli. Con lui sono rimasto in ottimi rapporti”.

Foto: Profilo Instagram giocatore