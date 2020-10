Verratti: “Il gruppo Italia è stupendo. Tornare in Serie A? Non ci penso”

A due giorni dalla sfida di Nations League contro la Polonia, il centrocampista della Nazionale Marco Verratti ha parlato dalla sala stampa di Coverciano. Queste le parole del centrocampista del PSG: “Stiamo vivendo una situazione non bella, noi calciatori siamo anche fortunati visto che veniamo costantemente monitorati ma penso alle persone che devono convivere con il Covid-19 che non è una passeggiata. Giocando speriamo di donare un sorriso alla gente e un pò di serenità. Bagarre a centrocampo? C’è grandissima scelta e questo è molto importante, è un reparto decisivo e sono contento di ciò. Stanno crescendo tanti giovani che sono pronti a dare una grande mano. Sono molto contento perchè il gruppo è compatto e ci aiutiamo l’un con l’altro”.

Sulla finale di Champions: “E’ stata una delusione enorme, abbiamo lavorato molto per essere in quella finale. Sembrava essere l’anno giusto. Abbiamo lavorato bene e sognavamo di alzare quella coppa, purtroppo non è andata così. Ci riproveremo senza dubbio.

Gare come quelle di danno ancora più esperienza, questo non è in dubbio. Sono in un’età in cui mi sento bene, conosco il mio corpo”.

Sulla Polonia: “Hanno grandissime individualità, gioca bene e ha disputato delle bellissime partite. Ma sappiamo di poterli mettere in difficoltà, siamo pronti e speriamo di tornare in Italia con i tre punti per continuare bene questo percorso in Nations League. Tornare in Italia? Per ora sto benissimo qui in Francia, non mi manca nulla. Non ci penso per ora”.

