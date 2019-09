Verratti: “Icardi al Psg? L’ho scoperto sui giornali, qui tornerà protagonista. Faceva male…”

Marco Verratti, centrocampista del PSG, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport soffermandosi anche sul trasferimento di Icardi al club francese: “Icardi è una stata una bella sorpresa, fino a ieri non pensavo potesse arrivare a Parigi, l’ho scoperto attraverso i giornali. Sono felice del suo arrivo perché ha sempre segnato sempre tanto, e sappiamo che non è facile farlo in Serie A. Ha avuto qualche problema negli ultimi mesi ma penso che questa scelta che ha fatto possa giovare a tutti. Tornerà protagonista in una squadra che ha tanti obiettivi. Che ambiente troverà a Parigi? Siamo un bel gruppo, avere la concorrenza fa crescere ogni giocatore. Se vuoi vincere ed essere competitivo devi avere una squadra con questi giocatori. Icardi è giovane e faceva male anche a noi giocatori vederlo fuori. Sono felice che possa rimettersi in gioco in una grande squadra e con nuovi stimoli”, ha chiuso Verratti.

Foto: Twitter ufficiale PSG