Verratti: “Conosciamo il valore dell’Atalanta. Messi all’Inter? Sembrano voci di mercato”

Marco Verratti, stella del PSG, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista parigini: “Non siamo ancora al 100%, sarà dura dopo un lungo stop. Conosciamo tutti il valore dell’Atalanta, che ha dimostrato di poter stare tra le grandi, con un bel gioco collettivo e un forte spirito di squadra. L’assenza di Ilicic può pesare come quelle di Messi al Barcellona o di Ronaldo alla Juventus. Ma l’Atalanta ha continuato a vincere anche senza di lui, grazie al lavoro di Gasperini. Spero nel recupero di Mbappé perché la differenza si sente se mancano giocatori come lui o Neymar. Kylian sta lavorando sodo per tornare, ma serve prudenza e non gli va messa pressione. Ha solo 21 anni e non può mettere a repentaglio la carriera per una partita, o aspettiamo. Icardi? E’ un attaccante d’area, ha il gol nel sangue e prima o poi si blocca. E’ prezioso anche per aprire spazi a Neymar e Mbappé, grazie al suo passato in Italia ha acquisito una grande cultura tattica utile pure in fase difensiva. La Juve? Non sottovaluterà più il Lione di Garcia, che ha saputo dare un’identità precisa con un gioco palla a terra e molti giovani come Guimaraes. Poi è rientrato anche Depay, tecnicamente sopra la media. L’assenza di tifosi può essere un vantaggio per i francesi, ma la Juventus è una grande squadra abituata a certe partite. E ha tutto per passare il turno, a cominciare da Ronaldo e Dybala. Ibrahimovic? Ibrahimovic al Milan non mi ha sorpreso, quando lo vedo arrabbiarsi così, anche a quasi 39 anni, è sempre buon segno e vuol dire che sta al meglio se non parla c’è qualcosa che non va. Sembra l’Ibra dei tempi del PSG. Gattuso ha risistemato bene la squadra, trasmettendo ordine tattico e aggressività, e meritandosi la coppa Italia. Penso che il Napoli possa mettere in difficoltà il Barcellona. Messi all’Inter? A me sembrano solo voci di mercato, ma è la prova che la Serie A è tornata in alto e attira di nuovo grandi campioni.”

Foto: sito ufficiale psg