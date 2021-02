Verratti carica il PSG in vista del Barcellona: “Vogliamo ripetere il percorso dello scorso anno”

Così Marco Verratti si è espresso alla vigilia della sfida contro il Barcellona, come riportato dal sito ufficiale del PSG: “È una partita bellissima da giocare, tutti la aspettano, è normale. Devi stare mentalmente bene per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo fatto un grande percorso lo scorso anno e vogliamo ripeterlo in questa stagione. Siamo una squadra intelligente che impara dai propri errori, il calcio è imprevedibile ma bisogna giocare al 100%. Daremo tutto”.

Foto: Twitter PSG