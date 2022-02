Verratti: “Amo la Ligue 1. Non gioco per segnare ma per far girare bene la squadra”

Marco Verratti a L’Equipe sulla sua esperienza al PSG: “Sono cresciuto in Ligue 1. La amo. Mi ha insegnato molto. Da fuori non viene considerato come merita, ma è un campionato molto difficile. Non credo che un grande centrocampo debba avere grandi numeri. Io non gioco per segnare. Gioco per far giocare bene la squadra. Quando riesco a servire Messi o Neymar tra le linee può nascere un pericolo: un buon passaggio vale quanto un buon dribbling. Ho un buon tiro, ma non lo uso spesso. È un mio difetto, ma nasce dal mio modo di vedere il calcio. Preferisco un passaggio a un tiro”.

FOTO: Twitter PSG