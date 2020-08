Verratti: “A Parigi sono felice, mi sento meglio e voglio esserci”

Intervistato da Sky Sport, Marco Verratti, centrocampista del Psg, ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions League – la prima per i parigini – contro il Bayern Monaco. Queste le parole del calciatore italiano: “Ho fatto la scelta giusta venendo al Psg, gioco con grandissimi calciatori e ogni anno cerchiamo di vincere la Champions. Sono felice di essere qui, Parigi e la società mi hanno dato tantissimo. Adesso sto meglio e in finale voglio esserci. Ci manca l’ultimo traguardo, questa sarebbe una vittoria storica per il club e per tutti noi.”

Foto: twitter Psg