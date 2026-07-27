Verona, Zanzi: “L’obiettivo è tornare in Serie A. Nuovo stadio? Sorgerà dove oggi c’è il Bentegodi”

27/07/2026 | 17:04:32

L’Hellas Verona, dopo la deludente scorsa stagione, culminata con la retrocessione in Serie B, ha scelto di affidare il ruolo di allenatore a una vecchia conoscenza come Marco Baroni. Il presidente dell’Hellas, Italo Zanzi, ha parlato in conferenza stampa di diversi temi: dal nuovo stadio all’obiettivo stagionale.

Priorità alla stabilità economica: “Tutto quello che entra nelle casse della società viene reinvestito nel club. Faremo una squadra competitiva senza andare oltre le nostre possibilità, perché la salvezza economica del club viene più di tutto il resto. Baroni ha detto che arriveranno quattro nuovi rinforzi? Non dipende solo dal Verona ma dai procuratori e dagli stessi giocatori. Noi vogliamo fare un team competitivo”.

Sull’obiettivo stagionale: “Il nostro reale obiettivo è tornare in Serie A. Noi dobbiamo avere dei giocatori che vogliono restare con noi e lottare per questo obiettivo”.

Sulla possibilità di costruire un nuovo stadio: “È uno dei nostri progetti e deve essere fatto dove è ora il Bentegodi”.

Sulla gestione precedente: “Setti aveva detto che la società era senza debiti quando è stata ceduta a Presidio? Riguardo a Setti non mi va di parlare di ciò che è stato. Non mi risulta che ci sia una trattativa per cedere il Verona a un gruppo tedesco.

Sull’idea di intitolare lo stadio a Bagnoli, eroe dello Scudetto del 1985, scomparso qualche giorno fa: “Questo dipende dal Comune. Noi come Hellas abbiamo fatto di tutto per onorare la memoria di questo grande personaggio gialloblù”.

Foto: Sito Verona