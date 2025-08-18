Verona, Suslov operato. Il comunicato del club: “Fermo 6-7 mesi”

18/08/2025 | 17:01:35

Tomas Suslov si è operato, il comunicato del club veneto sul giocatore dopo l’infortunio: “Il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, è stato operato oggi pomeriggio dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per rivederlo in campo. Il giocatore effettuerà la rieducazione in Slovacchia, suo paese d’origine”.

Foto: Instagram Suslov