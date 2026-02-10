Verona, si fermano Lovric, Valentini e Bernede. Il report del club

10/02/2026 | 17:30:07

Il Verona ha diramato un report sul sito, aggiornando sulle condizioni di alcuni giocatori a disposizione di Sammarco: “I calciatori Rafik Belghali, Armel Bella-Kotchap e Tomas Suslov hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra. Il calciatore Sandi Lovric ha svolto terapie per un affaticamento muscolare accusato durante il match contro il Pisa di venerdì sera. Terapie anche per Antoine Bernede dopo la distorsione della caviglia sinistra rimediata durante la sfida contro il Pisa. Le condizioni di ognuno di loro saranno da valutare nei prossimi giorni in vista della partita contro il Parma. Anche Nicolas Valentini ha svolto terapie in seguito al problema muscolare accusato dopo Cagliari-Hellas Verona. Il difensore gialloblù non sarà a disposizione per il match di domenica al ‘Tardini'”

