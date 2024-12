Verona, rottura del crociato per Harroui. Il comunicato

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Abdou Harroui, durante il match Parma-Hellas Verona, 16a giornata di Serie A Enilive 2024/25, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo”.

Con il seguente comunicato il Verona rende nota l’entità del grave infortunio incorso a Abdou Harroui. Per il giocatore scaligero è rottura del legamento crociato: tornerà in campo nella prossima stagione.

Foto: Instagram Verona