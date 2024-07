Verona, presentata la divisa speciale per omaggiare i 40 anni dallo storico scudetto

L’Hellas Verona ha presentato il nuovo Home Kit che i giocatori indosseranno nella stagione sportiva 2024/25 per omaggiare i 40 anni dallo storico scudetto vinto nel 1984-85.

Questo il comunicato del club scaligero:”A quarant’anni dal nostro Scudetto, non poteva che essere il capitano della squadra Campione d’Italia, Roberto Tricella, a indossare per primo questa maglia che vuole celebrare il Mito onorando il presente. Nella stagione 1984/85 la squadra allenata da Osvaldo Bagnoli diventava Campione d’Italia, l’unico Scudetto vinto da una squadra di una città non capoluogo di regione nella Serie A a girone unico. In quella storica cavalcata, i gialloblù scendevano in campo con un Kit semplice ma allo stesso tempo diventato inconfondibile, ovviamente basato sui colori distintivi del Club: il giallo e il blu.

L’iconica maglia, che ha debuttato in campionato nella vittoria per 3-1 contro il Napoli, è stata volutamente presa come spunto e arricchita con dettagli che omaggiano il Verona Campione. La maglia blu presenta delle pin stripes gialle molto sottili che si intersecano con il logo presente sul petto. Il crest con i due mastini, altra citazione della maglia dell’epoca, è realizzato in silicone ed è termo applicato sul cuore, mentre sulla destra compare Joma, lo Sponsor Tecnico. Le righe gialle proseguono anche lungo le maniche della maglia, culminando con il polsino giallo. Nella parte posteriore, appena sotto il colletto, compare il tricolore, per rendere omaggio alla squadra di Bagnoli. Ulteriore elemento di tributo è la patch posizionata all’interno, sempre sotto il colletto, che recita “Gli unici nella storia. Campioni d’Italia 1984/85”.

Il Testimonial della maglia Home della stagione 2024/25 è Roberto Tricella, capitano della squadra Campione d’Italia e giocatore simbolo con 255 presenze in gialloblù. Per rendere omaggio al traguardo più alto mai raggiunto nella storia dell’Hellas, non poteva esser altro che la Torre dei Lamberti la location di presentazione del kit, non a caso il punto più alto da cui è possibile ammirare la nostra città.

Per la nuova divisa che l’Hellas Verona utilizzerà nelle partite casalinghe, Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente, per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato. La nuova maglia Home si contraddistingue per il particolare tessuto con il quale è realizzata: si tratta di uno jacquard tinto filo, super leggero e altamente traspirante che è prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità. Il pantaloncino, a differenza della maglia, è completamente blu con il logo del Club posizionato in basso a destra, mentre a sinistra quello dello sponsor tecnico, entrambi in giallo. Una riga gialla ripercorre il pantalone lungo il lato. I calzettoni sono anch’essi blu, con i bordini gialli e blu all’altezza del ginocchio.

Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nella divisa dell’Hellas Verona FC le qualità tecnologiche più all’avanguardia. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco”.

Foto: logo Verona