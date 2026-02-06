Verona-Pisa, uno 0-0 inutile per entrambe al Bentegodi

06/02/2026 | 22:44:18

Finisce 0-0 l’anticipo della 24a giornata di Serie A, la sfida salvezza tra Verona e Pisa. Ne viene fuori il risultato meno utile per entrambe, uno 0-0 scialbo, un punto che non serve a nessuna della due per muovere la classifica.

Primo tempo con il Verona che recrimina per un palo di Orban su calcio di punizione. Poi poco e nulla. La pura di perdere ha sopraffatto la voglia di vincere da entrambi i lati.

Uno 0-o che vede entrambe rimanere a 15 punti, all’ultimo posto in graduatoria.

Foto: sito Verona