Verona-Parma, le formazioni ufficiali

Si chiude la 22a giornata di Serie A con la sfida del Monday Night tra Verona e Parma. Una gara delicatissima per gli emiliani penultimi in classifica che non possono più sbagliare.

Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Grassi; Gervinho, Cornelius, Karamoh.

Foto: Twitter Verona