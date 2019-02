Verona, parla il ds D’Amico: “Grosso in discussione? Domani valuteremo. Ci dispiace…”

Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato alla stampa dopo il pareggio contro il Crotone: “Parlo io oggi al posto di Fabio Grosso, il mister è senza voce. Ci abbiamo provato e alla mia squadra oggi non posso dire nulla. Oggi abbiamo pareggiato e siamo qui a mangiarci le mani. Ci dispiace perché siamo andati al di sotto delle nostre possibilità, ma continuiamo a lavorare per ottenere i risultati. Grosso in discussione? Non parliamo della conferma del mister. Oggi con il presidente abbiamo parlato solo della partita sotto il punto di vista tecnico. Domani ci confronteremo e valuteremo. Nel calcio ci sono anche gli avversari: subendo un tiro siamo andati sotto, siamo stati bravi a riprenderla. Accettiamo tutte le critiche corrette e oneste. Giocare essendo obbligati a vincere non è facile. Sono convinto che continuando a lavorare riusciremo a trovare la vittoria”.