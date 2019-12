Verona, operazione al ginocchio destro per Salcedo. Il report

L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Eddie Salcedo è stato sottoposto in tarda mattinata ad intervento di pulizia artroscopica del ginocchio destro, intervento che ha escluso la necessità di ricostruire il legamento crociato anteriore. Il calciatore dovrà anzitutto osservare un periodo di riposo di circa un mese. I tempi per il pieno recupero non sono al momento quantificabili.