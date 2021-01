Verona-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Hellas Verona-Napoli, calcio d’inizio alle 15.00 al Bentegodi per il match valido per la 19^ giornata di Serie A:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

All. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

All. Gattuso.

