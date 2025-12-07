Verona, la prima volta lucidando i gioielli di mercato

07/12/2025 | 12:30:30

Una grande partita, onorando il mercato. La prima volta del Verona in campionato, finalmente la vittoria dopo una lunga attesa, non soltanto ha sgretolato l’inesistente Atalanta di Palladino, ma ha consacrato alcune scelte della scorsa estate. Il ricercatissimo Giovane che piace a tutti (Roma compresa e ne abbiamo parlato), la fionda Belghali sulla corsia destra (secondo gol consecutivo), senza dimenticare i tre centrali con una nota di merito per Unai Nunez. Non ignorando Al-Musrati, ricordando che Niasse doveva andar via dopo la sessione estiva e invece è rimasto, aspettando che Orban ritrovi la visibilità perduta, parliamo di qualità che non possono essere messe in discussione. Il Verona sa di avere una buona squadra e di aver fatto scelte intelligenti sul mercato, non ha fin qui raccolto per episodi particolari. Ma ieri ha messo il tavolo tutta l’argenteria, può essere il primo passo per una svolta definitiva e per consentire a Paolo Zanetti di risalire in classifica.

Foto: sito Verona