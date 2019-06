Verona-Juric a prescindere: ecco cosa avevamo scritto venerdì

Alfredo Aglietti ha riportato il Verona in serie A, ma è destinato a lasciare. Confermando la nostra esclusiva di venerdì scorso quando vi avevamo raccontato degli accordi raggiunti con Ivan Juric non dipendenti dalla finale playoff contro il Cittadella. Insomma, Juric aveva raggiunto l’intesa con il Verona sia in caso di serie B che in caso di promozione – avvenuta – in A. Ora non resta che attendere i passaggi formali.

