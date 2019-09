Verona, infortunio per Bocchetti: il difensore salta il Milan

Alla vigilia della sfida al Milan valida per la quarta giornata di Serie A, il Verona comunica di dover fare a meno di Salvatore Bocchetti. Il difensore si è sottoposto a test clinici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio. Questa la nota societaria: “Hellas Verona FC comunica che – dopo le visite strumentali alle quali si è sottoposto il calciatore nelle ultime ore – Salvatore Bocchetti non sarà evidentemente disponibile per la partita di domenica sera contro il Milan, in quanto gli è stata diagnosticata una lesione di primo grado al capo prossimale esterno del gastrocnemio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili“.

Foto: twitter Verona