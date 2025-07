Verona, il presidente Zanzi presenta Giovane: “Questo acquisto rispecchia la nostra filosofia. Siamo felici di averlo qui”

11/07/2025 | 15:10:20

Il presidente del Verona, Italo Zanzi, ha così presentato il nuovo attaccante Giovane do Nascimento: “Sono felice di presentare ufficialmente Giovane. E’ un classe 2003, protagonista con le giovanili Nazionali del Brasile. Seguivamo Giovane da parecchi anni. Siamo molto felici che grazie al nostro direttore sportivo lo abbiamo potuto portare qua. Questo acquisto rispecchia la nostra filosofia, prendendo un giocatore giovane e forte. Non solo per l’immediato, ma anche per vederlo crescere. Benvenuto”.

Foto: x Verona