Verona, il presidente Zanzi: “L’obiettivo è costruire una squadra il più forte possibile. Noi vogliamo risultati, non fare colpi solo per far parlare”

16/07/2025 | 17:00:28

Il presidente esecutivo dell’Hellas Verona, Italo Zanzi, ha preso la parola durante la conferenza stampa dal ritiro di Folgaria, dove la squadra si sta preparando sotto la guida di Paolo Zanetti. Zanzi ha espresso soddisfazione per l’organizzazione del ritiro: “Ringrazio il sindaco, il Comune di Folgaria e tutto lo staff per l’ottima accoglienza. I giocatori si trovano molto bene grazie anche al clima e ai campi perfetti. Ho sentito che i servizi per i tifosi sono migliorati notevolmente rispetto allo scorso anno”. Interpellato sui suoi precedenti ritiri, Zanzi ha chiarito: “Ho già vissuto ritiri anche con la Roma, ma qui a Verona è una bellissima esperienza perché avvicina tifosi e squadra, creando un legame speciale”. Riguardo ai progetti per questa stagione, il presidente ha sottolineato l’importanza dei primi sei mesi: “Siamo arrivati a metà mercato e in una situazione di classifica complicata, ma abbiamo centrato l’obiettivo. Le difficoltà servono per capire quanto impegno serve. La nostra strategia resta quella di lavorare con grinta, passione e voglia di crescere. Collaboriamo quotidianamente con Sogliano e Zanetti per portare la squadra al massimo successo possibile. Il mercato è ancora lungo e ogni scelta è fatta con attenzione, sono molto fiducioso”. Zanzi ha ribadito che la linea del club non è cambiata, ma si sta affinando con l’obiettivo di costruire una rosa sempre più competitiva: “Non parlerei di cambiamento di strategia. L’obiettivo è costruire una squadra il più forte possibile. Abbiamo piena fiducia in Sean Sogliano: decide lui, insieme al mister, quali profili inserire. Noi vogliamo risultati, non fare colpi solo per far parlare.” Il presidente ha poi sottolineato il valore del vivaio gialloblù: “Il settore giovanile è per noi importantissimo, lo dimostrano i risultati. C’è un piano strategico ben chiaro per farlo crescere ancora di più.” Alla domanda su possibili arrivi “romantici” come accaduto in passato con Toni o Pazzini, Zanzi ha risposto con cautela “Valutiamo tutti i profili con attenzione, ma non faremo acquisti solo per creare clamore. L’obiettivo è vincere, non far parlare.” Il club è anche al lavoro per consolidare le collaborazioni commerciali: “Ci sono trattative in corso con aziende veronesi per la sponsorizzazione. Alcuni nomi sono noti, altri verranno annunciati presto.” Infine, un passaggio sulle nuove divise e sull’utilizzo del verde “Alcuni colori possono variare per motivi tecnici, ma il nostro cuore resta gialloblù. Quella è l’identità dell’Hellas.” Zanzi ha concluso tracciando una visione ambiziosa: “Vogliamo far crescere la squadra, i giocatori, il lato commerciale e le infrastrutture. Tutto per portare l’Hellas a risultati sempre più importanti.”

Foto: x Verona