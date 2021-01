Verona, il ds D’Amico: “Futuro Benassi? Valutiamo con la Fiorentina”

Marco Benassi, infortunato dallo scorso luglio, non ha praticamente mai giocato con l’Hellas Verona. Tony D’Amico, direttore sportivo del club scaligero, ha parlato del futuro del centrocampista in un’intervista rilasciata a ‘L’Arena’: “Eravamo a conoscenza delle condizioni non ottimali di Marco e speravamo di averlo a disposizione per la terza o quarta di campionato. Il polpaccio però ha continuato a creargli problemi. Stiamo valutando il suo futuro con la Fiorentina”.

Foto: Hellas Verona sito ufficiale