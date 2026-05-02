Verona, i convocati per la Juventus. Orban escluso
02/05/2026 | 19:23:56
Paolo Sammarco, tecnico del Verona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sul campo della Juventus.
Non ancora convocato Gift Orban, dopo la lite con un tifoso davanti al “Bentegodi” al termine di Verona-Milan di due settimane fa.
Questa la lista:
PORTIERI: Montipò, Perilli, Toniolo
DIFENSORI: Frese, Edmundsson, Belghali, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Fallou Cham CENTROCAMPISTI: Lovric, Suslov, Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Gagliardini
ATTACCANTI: Sarr, Bowie, Isaac, Ajayi, Vermesan
Foto: sito Verona