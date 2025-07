Giovane si presenta così: “Ho scelto il Verona per il suo progetto. Mi ispiro a Ronaldo il Fenomeno”

11/07/2025 | 15:14:34

Arrivato dal Corinthians, il nuovo attaccante del Verona, Giovane do Nascimento, ha così parlato nel giorno della sua presentazione ufficiale: “Ringrazio Dio e il Presidente, oltre che al direttore. E’ stato il progetto a convincermi a scegliere il Verona. L’interesse risaliva allo scorso a gennaio, allora non era stata concluso, ma ora è andata in porto. Raggiungo un grande club in un grande campionato. Mi ispiro a Ronaldo il Fenomeno, ha fatto la storia. Continua: “Realizzo un sogno, il campionato è duro ma sono felice. Voglio aiutare il Verona a salvarsi e crescere partita dopo partita”. Sul campo si definisce: “Attaccante centrale, ma so muovermi anche tra le linee. I miei punti di forza? Tiro, forza e velocità”. Impressionato dal lavoro di Zanetti: “Allenamenti più intensi, passaggi più rapidi. Il mister mi ha dato fiducia, mi ha detto che mi aiuterà a crescere”. Sulla sua ultima esperienza: “Al Corinthians poca continuità, ma sono rimasto forte grazie a famiglia e amici. Ora voglio ritrovare ritmo e fare 10-15 gol a stagione”. Infine, sul suo numero di maglia: “Il 17 é il mio numero da sempre, ma un giorno magari chiederò la 9”.

Foto: insta Verona